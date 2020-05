'Blauwdruk voor Nederlandse winkelstraten bestaat niet'

Volgens Feith kunnen gemeenten maatregelen als deze gemakkelijk overnemen. Zelf heeft hij bijvoorbeeld veel contact met binnenstadmanagers in andere gebieden in Oost-Nederland. "We mailen en appen over wat we allemaal doen. En we knippen en plakken allemaal van elkaar."

Uitwijken naar de Kalverstraat

Ook Pauline Buurma, straatmanager van de Kalverstraat in Amsterdam, zegt dat ze steeds vaker ideeën uitwisselt met collega's uit andere steden. Net als Zutphen willen Amsterdamse winkeliers gaan werken met hartjes op straat. "Aan de ene kant heen, aan de andere kant terug."

De plannen liggen er, maar de gemeente moet ze nog goedkeuren. "Deze week krijgen we meer duidelijkheid over de uitgangspunten", verwacht Buurma.

Ondertussen proberen zij en Amsterdamse winkeliers op de Kalverstraat, het Rokin en de Nieuwendijk mensen te "verleiden" om vooral in het centrum te komen winkelen - een oproep die een paar maanden geleden ondenkbaar zou zijn. "Het is hier nu heel rustig, in andere buurten is het drukker. Ik sprak mensen uit De Pijp die daar naar de HEMA wilden, maar daar stond een rij. Toen zijn ze uitgeweken naar de Kalverstraat."

Doos met stickers

Ook in Rotterdam is het nog relatief rustig. Wel worden deze week in de Koopgoot, het winkelgebied onder de Coolsingel, lijnen neergelegd om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Ook komen er ronde stickers bij de entree van winkels en plantenbakken op strategische plekken.