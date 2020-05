Automobilist vermoedelijk ontvoerd in Amsterdam

In Amsterdam-Osdorp is gisteravond vermoedelijk een man ontvoerd. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.

Rond 23.30 uur kregen agenten een melding om met spoed naar de Etnastraat te gaan. Meerdere voertuigen reden daar een donkerblauwe auto klem, met daarin een man en een vrouw. Enkele personen stapten uit en trokken de man hardhandig uit de auto. Daarna werd de man in een ander voertuig geduwd en gingen de verdachten ervandoor.

Bij aankomst vonden agenten alleen nog persoonlijke bezittingen van het slachtoffer. De vrouw bleef ongedeerd. Een woordvoerder van de politie zegt tegen AT5 dat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, maar dat het alle schijn heeft van een ontvoering.

De politie is op zoek naar het slachtoffer en wil spreken met getuigen. Ook is de politie op zoek naar de betrokken voertuigen: een donkerkleurig busje en vermoedelijk een witte Audi, een witte Mercedes en een witte Volkswagen Golf.