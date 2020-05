Vrouw krijgt twaalf jaar cel voor moord met hamer op partner

Een 59-jarige vrouw uit het Gelderse Doornenburg die haar partner met een hamer heeft vermoord, moet twaalf jaar de cel in. Het OM had veertien jaar gevangenisstraf geëist.

Het 58-jarige slachtoffer werd in januari vorig jaar dood gevonden in hun appartement in Doornenburg. Zijn vriendin werd al snel opgepakt in de buurt van de woning. De vrouw bekende haar partner met een hamer te hebben omgebracht.

De vrouw leefde volgens de rechtbank al ruim anderhalf jaar in angst voor haar vriend. Toch trok ze in de herfst van 2018 bij hem in, schrijft Omroep Gelderland.

Ruzie

Op de avond van de moord meldden de buren bij de politie dat de twee ruzie hadden. Toen agenten poolshoogte namen, zei de vrouw dat ze van plan was te verhuizen, maar dat ze die avond toch bij haar partner wilde blijven.

Toen de man sliep, bedacht de vrouw dat hij haar nooit zou laten gaan. Daarop pakte ze een hamer en sloeg hem meerdere keren op zijn hoofd.