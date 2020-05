Spanning in Spanje en Italië over versoepeling lockdown: Hoe ziet dat eruit?

Correspondent Rop Zoutberg vertelt in de podcast De Dag over de spanning en verdeeldheid die nu in Spanje voelbaar is. Het was voor de regering volgens hem makkelijker om de Spanjaarden in huis op te sluiten dan dat het nu is om het slot er weer af te halen. Mensen zijn angstig, zijn verdeeld over de maatregelen en hebben minder vertrouwen in de regering en in elkaar.