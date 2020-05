Sobere herdenking gevallenen WOII in Tweede Kamer

Bij de Erelijst van Gevallenen in Den Haag hebben de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, premier Rutte en staatssecretaris Blokhuis kransen gelegd voor Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zij deden dit vanwege de coronacrisis zonder genodigden.

Voorzitter Arib van de Tweede Kamer stond er in een toespraak bij stil dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd en dat het de bedoeling was om dit groots te vieren. "Totdat corona daar een streep door zette."

Zij noemde het pijnlijk dat overlevenden, nabestaanden en Kamerleden niet bij de herdenking in de Tweede Kamer aanwezig konden zijn. "Het zijn ongewone omstandigheden", zei ze. "We zijn fysiek op afstand, maar in gedachten dicht bij elkaar."

Gedichten van scholieren

Eerder zei Arib al dat het "juist in dit bijzondere vieringsjaar belangrijk is om stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog en bij de betekenis van vrijheid en democratie, en om de mensen te eren die in de oorlog hebben gestreden en zijn gevallen voor het vaderland".

Vanwege de coronacrisis lag de erelijst, met namen van gevallen militairen en verzetsstrijders, op een andere plek in het Tweede Kamergebouw, waar meer ruimte was. Er werd een korte video getoond waarin leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep gedichten voordroegen.