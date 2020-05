Auto van mogelijke plofkrakers klemgereden in Weert

De politie heeft na een achtervolging een auto klemgereden in Weert. De inzittenden zouden vanmorgen hebben geprobeerd een geldautomaat op te blazen in Schwelm in Duitsland.

De achtervolging eindigde tegen een hek van een woning. De inzittenden sloegen op de vlucht, twee van hen zijn inmiddels aangehouden. Bij de achtervolging is ook een politiehelikopter ingezet, meldt 1Limburg.

In de auto is een verdacht pakketje gevonden waar mogelijk explosieven in zitten. De omgeving is afgezet en de EOD is opgeroepen om onderzoek te doen.