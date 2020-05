Ondanks aanhouding opnieuw een autobrand in Arnhem

In Arnhem is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Dit keer gebeurde dat in de wijk Rijkerswoerd, in het zuiden van de stad.

Toen de brandweer arriveerde stond de auto al in lichterlaaie. De politie zocht na de brand in de omgeving naar een mogelijke brandstichter, meldt Omroep Gelderland.

Afgelopen zaterdag hield de politie nog een 39-jarige man aan die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen in Arnhem. In een week tijd gingen 17 voertuigen in vlammen op, waaronder auto's en bestelbussen.

Die branden vonden vooral plaats in het noorden van Arnhem. Vooral de wijken Klarendal en Presikhaaf werden getroffen.