Flinke stijging bezorging pakketjes bij PostNL door corona

Het was een goed eerste kwartaal voor PostNL, met name als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf kon in maart ruim 11 procent meer pakketten bezorgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Mede daardoor steeg de omzet bij het postbezorgbedrijf in het hele eerste kwartaal van dit jaar van 684 miljoen naar 701 miljoen euro.

Veel stenen winkels moesten in de strijd tegen het virus sinds half maart dicht, waardoor kleine en middelgrote webshops meer handel kregen. Over het gehele eerste kwartaal bezorgde het bedrijf 2,8 procent meer pakketten.

PostNL verwacht dat de pakketbezorging de komende jaren nog verder blijft groeien, en daarom kondigde het bij de presentatie van de cijfers aan dat het een nieuw sorteercentrum zal openen in België.

Meer briefkaarten, minder reclame

De bezorging van de brievenbuspost ging de eerste drie maanden van dit jaar juist verder naar beneden, met 12,3 procent. De geadresseerde post daalt al jaren, en zakte verder in door de coronacrisis. Want hoewel mensen meer kaarten aan vrienden en familie stuurden, hebben bedrijven veel advertentiecampagnes uitgesteld vanwege de financieel moeilijke tijden. Ook was vorig jaar voor PostNL het eerste kwartaal relatief goed, omdat er toen voor de verkiezingen veel post verstuurd werd.

Over het verloop van de rest van het jaar is het bedrijf voorzichtig. Eerder ging het er nog vanuit dat het over heel 2020 een nettoresultaat van tussen de 110 en 130 miljoen euro zou halen. "Daar blijven we ons voor inzetten", zegt topvrouw Herna Verhagen. "Het zicht op de toekomst is echter beperkt en de onzekerheden rond de duur en de ernst van de pandemie bepalen of PostNL deze verwachting daadwerkelijk kan realiseren."