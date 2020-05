Reguliere zorg komt weer op gang: 'Patiënten zijn veilig op poliklinieken'

Nu het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt, wordt de reguliere zorg in de ziekenhuizen weer hervat. Een aantal ziekenhuizen begint daar vandaag mee, zoals de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland.

Volgens Yvo Roos van het orgaan dat de acute zorg binnen deze regio coördineert, is de afgelopen tijd veel moeite gestoken in werken binnen de anderhalvemetersamenleving. Zo is er gekeken naar de plek van in- en uitgangen en zijn routes op poliklinieken met pijlen aangegeven.

"We hebben gezorgd voor een soort eenrichtingsverkeer", zegt ROAZ-voorzitter Roos in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar we hebben ook gekeken naar hoe we kunnen voorkomen dat er te veel patiënten tegelijkertijd zijn en dat wachtkamers vollopen."

Uitgebreide screening

Patiënten worden voortaan voor hun komst naar de polikliniek al uitgebreid gescreend. "Dat betekent dat we met patiënten een telefonische vragenlijst doornemen om te kijken of er sprake is van klachten die wijzen op corona."

Als dat niet zo is, mogen de patiënten naar de polikliniek komen. "Dan wordt er bij de poort nogmaals gekeken of iemand symptomen heeft van covid. Is dat niet het geval, dan worden ze toegelaten tot het polikliniekgebouw."