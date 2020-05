Wekdienst 4/5: Dodenherdenking • Italië gaat gedeeltelijk uit lockdown

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Stichting Stop 5G stapt vandaag naar de rechter. Via die weg hoopt de stichting de ontwikkeling van een 5G-netwerk in Nederland tegen te houden. De zitting vindt plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag.

In Italië wordt de lockdown gedeeltelijk opgeheven. Niet-essentiële winkels mogen weer open en Italianen mogen weer meer naar buiten. Zo kunnen zij weer naar parken en bij familieleden op bezoek.

Dodenherdenking wordt anders dan alle voorgaande jaren. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen vanavond een krans op een vrijwel lege Dam in Amsterdam neer. Daar is dit jaar geen publiek bij aanwezig vanwege het coronavirus. Het Comité 4 en 5 mei roept ook iedereen elders in het land op om vanuit huis te herdenken en geen monumenten te bezoeken. De herdenking is vanavond live via de kanalen van de NOS te volgen.

Wat heb je gemist?

In Suriname zijn voor zover bekend sinds 31 maart geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. In het land zijn in totaal tien besmettingen vastgesteld en is één persoon overleden. De coronamaatregelen blijven in Suriname wel van kracht.

Ook in Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst sinds 16 maart geen nieuwe besmettingen vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In het land zijn in totaal ruim 1100 besmettingen en 20 sterfgevallen als gevolg van het virus bekend. Een week geleden zei premier Ardern dat het erop leek dat Nieuw-Zeeland het virus had geëlimineerd. Sindsdien heeft het land de maatregelen tegen verspreiding van het virus versoepeld.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump: voor het einde van het jaar een vaccin: Trump sprak tegen Fox News ook over de vele doden door de uitbraak. Hij zei in te schatten dat er in Amerika 75.000 tot 100.000 mensen zullen sterven door het virus. Desondanks noemt hij de reactie op het virus een succes.

Meer dan 100.000 vastgestelde besmettingen in Brazilië: de afgelopen 24 uur zijn er 4500 nieuwe gevallen vastgesteld en zijn bijna 300 mensen aan het virus overleden. Het officiële dodental in Brazilië staat op 7000.

Brand bij twee zendmasten in Den Haag: de eerste brand werd rond 01.30 uur gemeld. Een half uur later kwam de melding van de tweede brand. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken.

En dan nog dit:

Vandaag komt het boek De Tweede Wereldoorlog in honderd foto's uit, een project waarbij provincies hun inwoners hebben gevraagd om mee te denken over foto's die de oorlogsjaren 1940-1945 het meest treffend weergeven.

Elke provincie heeft daarbij haar 50 meest aansprekende oorlogsfoto's aangeleverd. Vandaag wordt bekendgemaakt welke 100 foto's het Nederlandse publiek heeft gekozen. De beelden kwamen uit uit provinciale en lokale archieven, maar ook uit particuliere fotoalbums.

De NOS zendt vanavond na de herdenking op de Dam het programma 'De oorlog in 100 foto's' uit, met daarin aandacht voor de verhalen achter een aantal bijzondere foto's. Om 20.35 uur op NPO 2.