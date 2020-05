Algerijnse zanger Idir (70) overleden

De Algerijnse zanger Hamid Cheriet, beter bekend als Idir, is op 70-jarige leeftijd in Frankrijk overleden aan een longinfectie. Hij was bekend van A Vava Inouva, een slaapliedje gebaseerd op de mythen en sagen uit de Amazigh-cultuur. Op Twitter roemde de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune de muzikant: "Algerije is een van zijn boegbeelden verloren."

Idir studeerde geologie in Algiers toen hij in 1973 moest invallen op de radio met A Vava Inouva. Het werd een groot succes, maar na het optreden moest hij in militaire dienst. Toen zijn diensttijd er eenmaal opzat, nam Idir in Frankrijk zijn eerste album op. In de jaren daarna groeide de zanger vanuit Frankrijk uit tot een van de beroemdste Amazigh-artiesten. Veel Noord-Afrikanen, en mensen met Noord-Afrikaanse roots, groeiden met zijn muziek op.

Zijn verdere leven zette Idir zich in voor zijn volk, de Berbers, die in Noord-Afrika een minderheid vormen. Ook vocht hij tegen onderdrukking. "Als je tot een minderheid behoort, begin je te geloven dat je kwetsbaar bent, dat de machtigen je kunnen verslinden. Hoewel je cultuur bestaat, heeft deze niet de middelen om zich te ontwikkelen en te overleven", zei hij.