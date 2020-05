Honderd mensen weigerden evacuatie tijdens brand Herkenbosch

Tijdens de brand in Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch weigerden zo'n 100 mensen te evacueren. "Deze achterblijvers hebben een groot risico genomen met hun gezondheid", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Er werden 4200 inwoners van Herkenbosch geëvacueerd omdat ze door rook en koolmonoxide gevaar liepen. Ze mochten twee dagen later weer terug naar huis.

Om de evacuatie van Herkenbosch mogelijk te maken, stelde de gemeente een noodverordening op, schrijft 1Limburg. Daarin staat dat niemand meer in Herkenbosch mocht blijven. Boetes konden uitgedeeld worden als mensen die niet naleefden. De noodverordening gold voor de openbare ruimte, maar daarin stond niet dat er de bevoegdheid was om mensen uit hun huizen te halen.

In 45 woningen in Herkenbosch bleven mensen vrijwillig achter tijdens de natuurbrand. De gezinnen moesten wel een brief tekenen waarin staat dat ze de risico's van het thuisblijven kennen.

Verplicht of niet?

Het risico op koolmonoxidevergiftiging was aanleiding om woonwijk Reewoude in Herkenbosch al eerder te ontruimen. De waarden van koolmonoxide in de lucht waren daar eerder te hoog. Niet alle bewoners wilden vertrekken. Daarom tekende burgemeester Monique de Boer-Beerta een noodbevel. Het niet naleven van een noodbevel is een misdrijf. Uiteindelijk hoofde het noodbevel aan niemand te worden uitgereikt.

Volgens Antoin Scholten, voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, zijn de juristen nog verdeeld over of mensen uit huis gehaald moeten worden bij een noodverordening. "Voor de toekomst is het goed om mensen duidelijk te maken dat als er noodverordening is je er ook echt uit moet", zegt hij in L1mburg Centraal. Scholten vindt dat er een landelijke discussie op gang moet komen over of je met een noodverordening ook echt verplicht bent uit huis te gaan. "Of is het grondrecht van je eigen woning zo heilig dat het bij zo'n ramp niet hoeft. Ik denk dat je er wel uit had gemoeten."

Zo zag de nachtelijke evacuatie er uit.