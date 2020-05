Meer explosief materiaal gevonden in ontplofte woning Groningen

De politie heeft vandaag opnieuw explosief materiaal gevonden in het appartement in Groningen waarvan vrijdagavond de gevel werd weggeblazen. De ontruimde woningen in de omgeving kunnen daarom nog niet worden vrijgegeven.

Gisteravond werd er ook explosief materiaal gevonden. De twee bewoners van de woning raakten bij de explosie gewond en zijn aangehouden.

In verband met het onderzoek kan de politie niet precies zeggen wat voor materiaal er is gevonden. "We kunnen wel zeggen dat het gaat om explosieve stoffen", zegt een woordvoerder van de politie.

Zeker weten

Het is nog onduidelijk hoelang het onderzoek gaat duren en wanneer de circa 50 bewoners van het complex die hun huis uit moesten weer kunnen terugkeren, meldt RTV Noord. Indien nodig wordt opvang voor hen geregeld. "Wij willen eerst zeker weten dat er geen explosieven meer aanwezig zijn voordat de omwonenden naar huis kunnen", aldus de politie.

Na de explosie vrijdagavond werden de naastgelegen woningen in het complex ontruimd. De politie vermoedde in eerste instantie dat de ontploffing werd veroorzaakt door een oven of gasfornuis.

Waardoor de explosie heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of de explosieve stoffen er iets mee te maken hebben. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken", aldus de politie.