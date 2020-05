Tientallen arbeidsmigranten Velp besmet met corona, complex ontruimd

In Velp in Gelderland zijn 28 arbeidsmigranten uit een wooncomplex in isolatie geplaatst omdat bij hen het coronavirus is vastgesteld. Ze zijn onder politiebegeleiding met bussen overgeplaatst naar een schip in Arnhem. Daar blijven ze voorlopig.

De andere 21 bewoners van het complex zijn volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden niet ziek, maar moeten wel 14 dagen in quarantaine blijven in hun wooncomplex.

Inmiddels zijn alle bewoners van het complex getest, meldt Omroep Gelderland. De veiligheidsregio en de GGD hebben contact opgenomen met het uitzendbureau dat voor de arbeidsmigranten werk en onderkomen regelt. Ook zijn de bedrijven waar de arbeidsmigranten werken, geïnformeerd.

Maatregelen

De gemeente Rheden heeft omwonenden van het complex op de hoogte gebracht. "Het is voor de bewoners een moeilijke tijd om ziek te zijn in een land waarvan je de taal niet spreekt. Ik wens hun beterschap en sterkte voor de komende tijd", zegt burgemeester Carol van Eert. "Daarnaast kan ik begrijpen dat buren en omwonenden zich misschien zorgen maken over de situatie."Volgens hem zijn "zijn alle vereiste maatregelen genomen om de besmetting zoveel mogelijk in te dammen".

Voorzitter Ahmed Marcouch van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zegt dat het schip in Arnhem een veilige oplossing is.