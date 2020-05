Boegbeeld van ruziënd 50Plus vertrekt, maar blijft 'opkomen voor ouderen'

De zeventigjarige Henk Krol is de enige lijsttrekker die 50Plus tot nu toe heeft gehad. Toen hij zich in 2011 bij de nieuwe partij aansloot, was hij als oprichter en hoofdredacteur van de Gay Krant al een bekende Nederlander. Hij kreeg voor zijn inzet voor homo's in Nederland een lintje (1999) en de eerste Jos Brink Prijs van het ministerie van OCW (2009).

Zijn werk voor 50Plus zag hij als een logische voortzetting van zijn levenswerk. "Ik heb mijn hele leven lang gestreden voor de rechten van mensen die in de verdrukking zaten, ik ga dit nu uit volle overtuiging voor de ouderen doen."

Krol was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017. De Tweede Kamerfractie groeide in die tijd van twee naar vier zetels. Tussendoor, in 2013, verliet hij even het politieke toneel. Dat was omdat hij zich in het verleden, als werkgever bij de Gay Krant niet aan de regels had gehouden. Hij had jarenlang verzuimd pensioenpremies voor zijn werknemers te betalen, die daardoor in de problemen kwamen.

Comeback

"Mijn vijanden hebben gewonnen", zei hij bij zijn vertrek. Maar dat bleek toch niet het geval. Een jaar later maakte hij zijn rentree. De tweekoppige Kamerfractie van 50Plus was door een conflict in tweeën gescheurd: er was een fractie-Baay en een fractie-Klein. Krol verving de zieke Baay, die door de partij werd gezien als de enige vertegenwoordiger van 50Plus in de Tweede Kamer. En zo zat hij al snel weer op de bok van de ouderenpartij

Na zijn herverkiezing in december vorig jaar zei Krol dat de tijd van interne twisten voorbij was: "Tien jaar geleden: ons werd geen lang leven voorspeld. Acht jaar geleden: veel ruzies. Dat imago werd door ons opgeroepen en door onze tegenstanders bevestigd. Zes jaar geleden: alle onderwerpen van 50Plus werden ineens ook besproken door andere partijen. En kijk eens de afgelopen jaren... We tellen mee."

Dat het de afgelopen jaren zo "ongebruikelijk rustig" was in de partij, was volgens Krol te danken aan partijvoorzitter Dales. Die was aangesteld om orde op zaken te stellen en daar goed in geslaagd, vond de partijleider. De senatoren en de rest van de Kamerfractie bleken er anders tegenover te staan. Zij zegden de afgelopen weken het vertrouwen in Dales op. Ze noemden zijn stijl "autocratisch en weinig democratisch".

Alleen Henk Krol bleef Dales trouw en zag zich door het conflict genoodzaakt om zich op zijn positie te beraden. Vandaag blijkt dat hij die tijd heeft gebruikt een eigen partij op te richten, inclusief logo en campagnefilmpje.

"Als ik een baantjesjager zou zijn, hoefde ik alleen maar op mijn stoeltje te blijven zitten", zegt hij in zijn afscheidsbrief. "Maar dat past niet bij mij."