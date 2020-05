Wekdienst 3/5: Blijft Henk Krol partijleider 50Plus? • 60 jaar Anne Frank Huis

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het interne conflict binnen 50Plus krijgt een ontknoping. Bij talkshow WNL op Zondag maakt Henk Krol bekend of hij doorgaat als partijleider. Zelfs zijn medewerkers weten niet wat hij gaat doen, omdat er binnen 50Plus een "cultuur van lekken" bestaat, liet Krol aan Nieuwsuur weten. Eerder stapte partijvoorzitter Dales al op.

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er een dienst gehouden in de wereldberoemde Dom van Keulen. De voorwaarden zijn streng: er mogen maximaal 122 mensen naar binnen, een mondkapje is verplicht en er zal niet gezongen worden.

En het Anne Frank Huis bestaat 60 jaar. Otto Frank, de enige overlevende onderduiker uit het Achterhuis, stelde het pand in 1960 open voor het publiek "als waarschuwing uit het verleden". Inmiddels behoort het museum tot een van de meest bezochte toeristische attracties van Nederland. Het museum is vanwege het coronavirus gesloten.

Wat heb je gemist?

De Britse premier Johnson heeft in een interview met tabloid The Sun meer verteld over zijn periode in het ziekenhuis, toen hij besmet was met het coronavirus. Hij geeft toe dat hij in eerste instantie de ernst van de situatie heeft onderschat en dat het verstandig was van de dokters om hem te dwingen naar het ziekenhuis te gaan.

De premier zegt dat hij op de hoogte was van het protocol dat in werking zou treden in het geval van zijn overlijden. "Het was een zwaar moment, dat zal ik niet ontkennen. Ze hadden een strategie klaarliggen over hoe je omgaat met een Stalin-achtige dood."

Ander nieuws uit de nacht:

Man doodgeschoten in Amsterdam-Oost: In de buurt is een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden. Onderzocht wordt of de wagen iets met het incident te maken heeft.

Explosieve stof gevonden in ontploft Gronings appartement, bewoners opgepakt: De Explosieven Opruimingsdienst heeft urenlang onderzoek gedaan in de flat, nadat de politie gistermiddag een tip had gekregen die reden gaf om de woning te doorzoeken.

Beschietingen tussen Noord- en Zuid-Korea bij grens: Zuid-Korea zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk waarom er zou zijn geschoten.

En dan nog dit:

Al bijna twee maanden wacht bemanningslid Björn Mahu op zijn aflossing. Sinds december vaart hij op het vrachtschip Tiberborg van de Nederlandse rederij Wagenborg. Wanneer hij naar huis kan, is onzeker. Voorlopig zit de Nederlander vast op het schip in de haven van Baie-Comeau in Oost-Canada. Door het coronavirus is het vrijwel onmogelijk om bemanning af te lossen.

De bemanning probeert zich naast het werk wat te vermaken met tafeltennis: