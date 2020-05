Arnhemmer aangehouden voor reeks autobranden

Een 39-jarige man uit Arnhem is aangehouden voor een reeks autobranden in de stad. De afgelopen twee weken gingen zeker zeventien voertuigen in vlammen op. Het is onduidelijk van hoeveel brandstichtingen de man verdacht wordt.

Afgelopen maandag besloot de politie, samen met justitie en de gemeente, meer mensen in te zetten om de dader(s) op te sporen. Het onderzoek kreeg voorrang op andere zaken. Burgemeester Marcouch noemde het een situatie die hij "nooit eerder heeft meegemaakt".

"Wie de desolate beelden ziet van de verkoolde wrakken op straat, begrijpt meteen dat niet alleen de eigenaren van de auto's boos en ontluisterd zijn, maar de omwonenden evenzeer", schreef Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.

Patrouille te paard

Met name de wijken Klarendal en Presikhaaf werden getroffen door de autobranden. In die wijken werd extra gepatrouilleerd, onder meer door politie te paard en de mobiele eenheid.

De politie sluit meer arrestaties niet uit en zet de surveillance in de stad door.