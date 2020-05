53 schademeldingen na aardbeving in Gronings Zijldijk

Bij het schadeloket in het aardbevingsgebied in Groningen zijn vanochtend 53 schademeldingen binnengekomen na de beving bij Zijldijk.

Het KNMI registreerde om 05.13 uur vanochtend een aardbeving van 2,5 vlak bij het dorp, een kilometer of 10 ten noordoosten van Loppersum.

In de loop van de ochtend kwamen de 53 schademeldingen binnen. "Dat is ongeveer het dubbele van wat gebruikelijk is op een zaterdagochtend", aldus het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bij RTV Noord. Over de aard van de schade is nog niets bekend. Een woning wordt vandaag nog geïnspecteerd.

Harde knal en gekraak

"Een harde knal en gekraak", zo beschrijft Sanne uit buurtschap Oosternieland wat er gebeurde, eerder vandaag bij RTV Noord. "Ik was net wakker, dus kon het niet meteen thuisbrengen. De bovenverdieping trilde. Mijn man werd er ook wakker van en zei dat het voelde alsof iemand tegen het huis aan reed. Daarna bleef het stil. Je wordt er een beetje moedeloos van."

Ook in Zandeweer schrok een inwoner wakker. "Ik hoorde gerommel, gevolgd door een heftige beving. De glazen in de kast stonden te trillen en de hond en katten vlogen door het huis", zegt ze.

De beving van vanochtend vroeg was de zwaarste sinds 9 juni 2019, toen de aarde bij Wirdum trilde. Ook die beving had een kracht van 2,5. De zwaarste ooit in het aardbevingsgebied is die bij Huizinge (3,6) op 16 augustus 2012.