Verzorger Wu Wen: 'Ik hoorde een hele harde krijs' 

Pas als de moederpanda uit haar zelfgemaakte kraamhol komt, komt er duidelijkheid over het geslacht van de reuzenpanda. In het hol hangen camera's, verder is het er donker en geluiddicht. Wu Wen heeft zelf een drempel van bamboe gemaakt. "Pas als ze zin heeft in eten, dan komt ze naar buiten. Nu moeten we vooral genieten van dit moment."

Verzorgers van Ouwehands Dierenpark hebben drie jaar toegewerkt naar dit moment. Wu Wen en Xing Ya kwamen op jonge leeftijd naar Nederland en de verzorgers wisten dat ze rond hun zesde jaar zouden kunnen voortplanten. Kok: "We hebben er alles aan gedaan om ze te stimuleren." Zo hebben ze geuren van Wu Wen in het verblijf van Xing Ya verspreid, en andersom. En lieten ze Xing Ya geluiden horen van wilde pandamannen die vechten om een vrouwtje in het wild. "Allemaal in de hoop dat we een paring zouden zien."

Het dierenpark werd verrast door een hele vroege voortplantingstijd van Wu Wen, normaal ligt deze in april of mei, nu in januari. "Toen lag het scenario klaar en hebben we twee paringen gehad. Het is gelukt."

Terug naar de natuur

Drijvende kracht achter de reuzenpanda's is investeerder en eigenaar van Ouwehands Dierenpark Marcel Boekhoorn. Hij bracht Wu Wen en Xing Ya op jonge leeftijd naar Nederland. "Ik heb hier 20 jaar aan gewerkt en nu is het gelukt. Ik ben ontzettend trots op iedereen die heeft meegeholpen."

