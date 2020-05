Nationaal Park De Meinweg weer toegankelijk na grote brand

Nationaal Park De Meinweg in Noord-Limburg is weer toegankelijk voor bezoekers nadat eind april een grote brand was uitgebroken. De gemeente Roerdalen heeft de noodverordening ingetrokken die de toegang tot het natuurgebied verbood.

Het gebied is volgens de gemeente weer veilig en toegankelijk voor fietsers, wandelaars en toeristen, meldt 1Limburg.

Vlammen verspreidden zich in een paar dagen tijd over het hele gebied. Vier dagen na het uitbreken van de brand kon het sein brand meester worden gegeven.

De vlammen waren metershoog: