Viertal opgepakt bij inval woning Tilburg na tip over drugs

De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een woning in het centrum van Tilburg. Bij de actie, waarbij ook een hoogwerker werd ingezet, zijn vier mensen aangehouden. Een vijfde verdachte is op de vlucht.

De politie was getipt dat in het huis drugs zou worden verhandeld, meldt Omroep Brabant.

Gisteravond al besloot een aantal agenten om de woning onopvallend in de gaten te houden.

Omstreeks 23.30 uur zag de politie drie verdachten aankomen. Twee van hen sprongen over een hek en liepen naar het huis. Een derde, 16-jarige verdachte, bleef op de uitkijk staan. Toen een van de twee inbrekers een koevoet tegen het raam plaatste, zag hij de politie. Hij sloeg alarm waarop de drie vluchtten.

Sporen van drugs

De politie wist de 16-jarige jongen en een van de inbrekers (25) in de omgeving aan te houden. De derde verdachte ontkwam.

Omdat de politie vermoedt dat het drietal een zogenaamde ripdeal wilde plegen; dat wil zeggen van plan was om de drugsdealers te bestelen. Vanochtend besloot de politie om de woning binnen te vallen. Daarbij zijn nog eens twee mannen (30 en 36 jaar oud) aangehouden. Of daadwerkelijk in drugs werd gehandeld, is nog onduidelijk. In het huis zijn wel sporen van drugs aangetroffen.