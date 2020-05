Wekdienst 2/5: gebouwen verlicht voor de zorg • Spanjaarden mogen weer sporten

Musk schreef dat de beurskoers volgens hem te hoog is. Het had al snel effect op de aandelen van Tesla: de waarde daalde met dertien procent, maar steeg daarna wel weer een beetje. Musk heeft al eerder problemen gehad met de Amerikaanse beurswaakhond (SEC) vanwege zijn twittergedrag. Vanwege een tweet in 2018 moest hij een miljoenenboete betalen. Musk had geschreven dat hij Tesla van de beurs zou halen.

