Doden bij gevangenisopstand Venezuela

In Venezuela zijn bij rellen in een gevangenis zeker zeventien doden gevallen en is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens Venezolaanse media ligt het aantal slachtoffers nog hoger.

Onder de gewonden zijn de gevangenisdirecteur, die met een mes werd gestoken, en een agent van de nationale garde die dicht bij een ontplofte granaat stond. De rellen zouden zijn ontstaan toen soldaten het vuur openden op een groep gewapende gevangenen die wilde uitbreken. De opstand was in de stad Guanare, zo'n 450 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Caracas.

In de Venezolaanse gevangenissen komen opstanden vaker voor. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de cellen overbevolkt en komt illegale handel in wapens en drugs veelvuldig voor. Bij een soortgelijke opstand kwamen vorig jaar 29 gedetineerden om het leven.