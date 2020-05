Militaire vuurwapens worden verboden in Canada na massamoord

Het gebruik van en de handel in militaire wapens worden in Canada verboden, heeft premier Trudeau bekendgemaakt. Het bezit van zulke wapens wordt niet verboden.

Trudeau geeft verschillende massamoorden als reden voor het verbod, zoals die van een week geleden in de provincie Nova Scotia, waarbij 22 mensen omkwamen. "Canadezen hebben meer nodig dan gebeden", zei de premier, waarbij hij lijkt te hinten op de situatie in de Verenigde Staten.

Het gaat in totaal om 1500 typen wapens die verboden worden. Het zijn assault weapons, een term die ook in de VS gebruikt wordt om wapens aan te duiden die specifiek zijn bedoeld voor militaire gevechten. Welke wapens precies verboden worden, is nog niet duidelijk.

'Misbruik coronapandemie en emoties'

Wel is bekend dat de twee wapens die de schutter in Nova Scotia gebruikte verboden worden, evenals het AR-15-geweer, dat in de Verenigde Staten vaak bij schietpartijen wordt gebruikt. Ook blijven wapens om mee te jagen legaal.

"Je hebt geen AR-15 nodig om een hert neer te schieten", zei de Canadese premier. "Deze wapens zijn ontworpen met als doel zo veel mogelijk mensen te doden in zo min mogelijk tijd."

De conservatieve oppositieleider Andrew Scheer beschuldigt Trudeau ervan de corona-pandemie en emoties over het bloedbad in Nova Scotia te misbruiken voor zijn politieke agenda.