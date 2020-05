Verdachten langer vast om vluchtpoging Omar L. in Zutphen

Vier mannen die in januari probeerden de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen, blijven voorlopig vastzitten. De advocaten van de vier vroegen om vrijlating, maar de rechter wees dat verzoek af.

Op 19 januari probeerden vier Fransen L. te bevrijden. Volgens justitie probeerden ze met een slijptol en een betonschaar een opening te maken in de omheining van de gevangenis. Maar dat mislukte omdat de accu van de slijptol leeg raakte.

Gisteren zei het Openbaar Ministerie op een inleidende zitting van de strafzaak dat de mannen zich "willens en wetens hebben ingelaten met de internationale georganiseerde criminaliteit".

Een advocaat van de verdachten zei juist dat de actie niet al te serieus genomen moest worden. De slijptol zou een "speelgoedding" zijn geweest. De advocaten vroegen gisteren daarom ook om een deskundige de slijptol te laten onderzoeken. De rechtbank gaat in dat verzoek wel mee.

Proces in vrijheid afwachten

Volgens de advocaten van de verdachten is er geen reden waarom de verdachten hun proces niet in vrijheid kunnen afwachten. Maar de rechtbank denkt daar dus anders over en heeft besloten dat de vier verdachten in voorarrest moeten blijven zitten.

De rechtbank ziet een gevaar dat de verdachten opnieuw in de fout gaan als ze vrijkomen. Ook denkt de rechter dat er een reële kans dat ze vluchten. Verder zijn de feiten waarvan de mannen verdacht worden volgens de rechtbank zo ernstig dat er sprake is van "een geschokte rechtsorde" als ze zouden worden vrijgelaten.

De zaken zullen waarschijnlijk in juli verder worden behandeld, meldt Omroep Gelderland.

Omar L. werd veroordeeld voor verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu. Meteen na zijn mislukte ontsnappingspoging werd hij overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.