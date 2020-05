'School verplicht me iets nieuws te vinden, maar dat is onmogelijk'

Scholen geven zelf aan dat ze het per geval willen bekijken, omdat maatwerk nodig is. Mbo-student Yamila snapt dat, maar wil graag snel weten waar ze aan toe is. "Ik wil niet met de stress blijven zitten of ik dit jaar wel over kan." Zelf gaat ze op dit moment uit van studievertraging. "Ik moet waarschijnlijk nog drie maanden extra wachten op mijn diploma, omdat ik mijn stage aan het eind van de opleiding moet inhalen."

470 uur stage inhalen

Hoeveel studievertraging studenten zonder stage oplopen, weten de meeste scholen niet. In sommige gevallen wordt uitgegaan van 1 tot 3 maanden. Mbo-student Hamda Duale (23) was van plan was om komend schooljaar door te stromen naar het hbo, maar door een gecancelde stage bij een uitzendbureau denkt ze dat dat voorlopig van de baan is. "Terwijl ik er zo goed voor stond."

Juist voor deze afstudeerders komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met een regeling. Studenten die in september willen doorstromen naar een nieuwe mbo- of hbo-opleiding krijgen tot 1 januari 2021 de tijd om alsnog hun vorige mbo-opleiding af te ronden. Op die manier kunnen ze zonder diploma alsnog starten met hun vervolgopleiding.