Vooral horecawerkgevers en kleine bedrijven gebruiken overbruggingsregeling

Vooral kleine bedrijven en bedrijven in de horeca en catering maken gebruik van de zogenoemde NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV, die over de toekenning en uitbetaling van de regeling gaat.

Werkgevers die door corona deze maanden minimaal twintig procent minder omzet verwachten, kunnen via de regeling een tegemoetkoming van de overheid krijgen om hun personeel door te betalen. Een voorwaarde voor de steun is dat de bedrijven in de drie maanden na het begin van de corona-uitbraak geen werknemers ontslaan.

In totaal hebben al ruim 114.000 werkgevers een aanvraag gedaan, waarvan er 104.000 zijn goedgekeurd. Het verschil komt deels door vertraging in de goedkeuring en deels door afwijzingen, zegt het UWV. Dat waren er volgens de uitkeringsinstantie ongeveer 6700.

Bedrijven krijgen het steungeld niet in een keer gestort, in eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van tachtig procent. Hoeveel geld ze uiteindelijk ontvangen, is afhankelijk van het omzetverlies dat ze daadwerkelijk zullen lijden. Aan voorschot is nu al ruim 1,9 miljard euro uitbetaald.