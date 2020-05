Politie vindt 8 ton cash en coke in verborgen ruimte auto

De politie heeft vorige maand bij een controle in Breda ongeveer 800.000 euro cash en bijna 10 kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte in een bestelbus. De bundels geld en de pakketten drugs zaten in boodschappentassen. De bestelbus was kort daarvoor bij een loods geweest in Breda en was aangehouden voor controle, samen met twee personenauto's die daar ook geweest. Een van die twee auto's had ook een verborgen ruimte, maar die was leeg.

De bestuurders zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen van 26 en 35 uit Breda en een 39-jarige man uit Zaandam. Ze zitten vast op verdenking van drugshandel en witwassen.

De bestelbus, personenauto's, cocaïne en het geld zijn in beslag genomen, net als zes smartphones. De loods is ook doorzocht, maar daar is niets gevonden.

De mannen werden drie weken geleden al aangehouden, maar de politie maakte het nieuws vandaag pas bekend, meldt Omroep Brabant.