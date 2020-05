'Coronafashion masks' in opmars in België

Gaan we straks allemaal de straat op met klinisch-witte mondmaskers? Niet iets om vrolijk naar uit te kijken, vinden Belgische modeontwerpers die zich hebben gestort op de productie van hippe mondmaskers.

In België, waar vanaf half mei mondmaskers verplicht zijn in klaslokaal en openbaar vervoer, zijn de fashion masks - in bonte kleuren en met fantasievolle prints - een enorme hit. Zelfs het Brusselse modehuis Natan, met koningin Máxima als vaste klant, maakt nu haute couture maskers.

"Een paar weken geleden had ik het nog niet aangedurfd, dan had iedereen me uitgemaakt voor profiteur", zegt Ruben Opheide van atelier Schaap Tailors in Antwerpen. Maar inmiddels kan hij de vraag naar zijn luxe-maskers amper aan. "Nu het dragen van maskers in veel gevallen verplicht wordt is mijn motto: laten we er dan maar iets moois van maken."