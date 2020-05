Dode bij woningbrand in Zwolle

Bij een woningbrand in Zwolle is vannacht iemand om het leven gekomen.

De benedenwoning staat in de nieuwbouwwijk Stadshagen en is aan de voor- en de achterkant met linten afgezet, meldt RTV Oost. De politie doet onderzoek.

De brandweer kreeg rond 05.30 uur een melding van de brand en schaalde al snel op naar 'grote brand.' De identiteit van de dode is nog onbekend. Ook is nog niets gezegd over de oorzaak van de brand.