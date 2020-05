Wekdienst 1/5: Vakantieparken deels weer open • Dag van de Arbeid

Goedemorgen! Het is vandaag de Dag van de Arbeid en in veel landen is dat een vrije dag, daarom wordt er bij de grens extra gecontroleerd. En ondernemers in Zeeland mogen vanaf vandaag 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren.

Het weer: zon, afgewisseld met een aantal stevige buien met kans op hagel en onweer. Er staat een vrij krachtige westenwind en het wordt een graad of 14.