Winnaars en verliezers van de winkelstraat: 'Extra omzet maar met een randje'

Corona heeft dus een wisselend effect op de detailhandel. Met een mix van food- en non foodretailers zie je dat ook terug in de oudste winkelstraat van Utrecht, de Twijnstraat. Eigenaresse van duurzame kledingwinkel GURUS Meijke Jetten (35), in handschoentjes gestoken, krijgt na weken stilte en een omzetdaling van zo'n 90 procent voorzichtig weer wat meer klanten over de vloer. "Maar het is in niets te vergelijken met pre-corona."

Met maximaal drie klanten per keer en meer online verkoop, hoopt Jetten er het beste van te maken. Toch lijken mensen het kopen van kleding momenteel links te laten liggen, terwijl zij bijvoorbeeld wel ruim boodschappen doen of een bloemetje halen. "Ik snap dat ook wel", zegt Jetten. "Mensen moeten een relatief kleine ruimte in en ook tijdens het passen en afrekenen die afstand bewaken. Kleding is daarnaast geen primaire basisbehoefte, en daarbij denk ik dat mensen vanwege de onzekerheid over de economie ook wat meer de vinger op de knip houden."