Tienduizenden stagiairs zitten al weken thuis, in onzekerheid

Voor de overige gedupeerde stagiairs proberen de mbo-scholen maatwerk te leveren. "De grootste uitdaging wordt om alle studenten weer een stage te kunnen aanbieden. Veel bedrijven hebben op dit moment wel iets anders aan hun hoofd dan studenten begeleiden", zegt MBO Rijnland in Leiden.

Veel hangt af van het vervolg, geven scholen aan. De vraag naar stageplekken zal bovendien in het volgend studiejaar nog groter zijn, omdat dan ook nieuwe klassen op stage moeten.

Optimistisch

De MBO Raad, de branche-organisatie van de scholen, denkt dat het probleem tijdelijk is. Waarnemend voorzitter Frank van Hout is optimistisch: "We krijgen van deze sectoren terug dat als zij weer kunnen opstarten, na een eerste fase van opbouw ook de stageplekken weer worden opengesteld."

Hij is blij dat de scholen creatief naar oplossingen zoeken. "Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Dat zal niet voor alle studenten lukken, omdat het voor sommige opleidingen simpelweg niet kan. Daarom zijn we met het ministerie in overleg om mogelijk te maken dat bepaalde vormen van praktijkonderwijs op de kortst mogelijke termijn op schoollocaties kunnen plaatsvinden. Uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM."

Overigens zijn er ook studierichtingen die nauwelijks geraakt zijn. In bijvoorbeeld de techniek, ICT, bouw, veehouderij en vormgeving kunnen de meeste stages wel doorgaan, al is het soms in aangepaste vorm, bijvoorbeeld door op afstand te werken. Dat ziet de MBO Raad als het goede nieuws: de meeste studenten kunnen wel door met hun stage.