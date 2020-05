Banken geven voor miljarden lucht aan bedrijven en particulieren

Littekens

Ruim 100.000 bedrijven hebben tot nu toe uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van 2,7 miljard euro. Daarnaast hebben banken inmiddels ongeveer 8000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 4,3 miljard euro.

"De nood bij veel bedrijven is hoog", zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar banken verkopen ook nee: de hulp is alleen bedoeld voor bedrijven die vóór de coronacrisis gezond waren. "We kunnen helaas niet iedereen helpen", zegt Buijink. "Deze crisis zal littekens achterlaten."

De overheid en banken kijken nog of er hulp kan komen voor met name kleinere bedrijven die met de huidige regelingen nog niet geholpen zijn. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht voor het toekennen van kleine kredieten tot 50.000 euro.