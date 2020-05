Recordaantal stakers in 2019

Nederland kende vorig jaar een recordaantal stakers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast ging door stakingen de grootste hoeveelheid arbeidsdagen verloren in 25 jaar. De records werden vooral gevestigd vanwege de grote stakingsacties in het onderwijs en de zorg. Bovendien was er een grote landelijke pensioenstaking.

In 2019 waren er 26 stakingen, waarbij volgens het CBS zo'n 319.000 werknemers betrokken waren. Het totaal aantal verloren arbeidsdagen liep op tot 391.000, veel meer dan de twee jaar ervoor, waarin er wel meer stakingen waren.

In 2017 werd 32 keer gestaakt, het hoogste aantal sinds de jaren 80. 147.000 werknemers deden aan die stakingen mee. 2018 was ook een jaar met bovengemiddeld veel stakingen (28) en 239.000 verloren arbeidsdagen.

Vooral cao-conflicten

De meeste arbeidsdagen gingen in 2019 verloren in het onderwijs en de zorg. De werknemers in deze bedrijfstakken maakten 90 procent uit van het totaal aantal stakende werknemers.

Verreweg de meeste stakingen, 24 van de 26, werden uitgeroepen door een vakbond. Bij 70 procent van de stakingen was een cao-conflict de aanleiding, bij 15 procent ging het om loonkwesties. Vooral leerkrachten in het basisonderwijs zijn ontevreden over hun salaris.