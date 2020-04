Coronacrisis geeft Amazon extra groeispurt, webgigant zet 175.000 man extra in

Webwinkelreus Amazon profiteert fors van de coronacrisis. De omzet in het eerste kwartaal is uitgekomen op ruim 75 miljard dollar, zo'n 26 procent meer dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

Dat komt neer op een omzet van 9700 dollar per seconde. Vooral in de Verenigde Staten is het bedrijf 'onmisbaar' nu veel Amerikanen gedwongen in hun huis moeten blijven en veel online bestellen. Daarnaast nemen bedrijven extra clouddiensten af. Amazon heeft een beurswaarde van meer dan 1 biljoen euro, oftewel 1000 miljard.

Om de enorme vraag aan te kunnen heeft Amazon 175.000 extra personeelsleden ingehuurd. Daarmee komt het totaal aantal medewerkers op bijna een miljoen uit.

Tegenover de gestegen inkomsten stijgen ook de kosten. Het bedrijf geeft na kritiek van eigen medewerkers namelijk meer uit voor betere werkomstandigheden. Zo investeert Amazon in coronatesten voor het personeel en zijn bij de enorme distributiecentra warmtebeeldcamera's opgehangen. Op die manier wordt gecontroleerd of medewerkers geen temperatuursverhoging hebben.

Ook in Nederland

Sinds maart richt Amazon zich meer op de Nederlandse markt. Uit gegevens over het zoekverkeer op Google blijkt dat Amazon bij de lancering even de meestgezochte webwinkel in Nederland was, maar inmiddels is de populariteit teruggezakt. Bol.com, Coolblue en Wehkamp zijn populairder dan de Amerikaanse site.