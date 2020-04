Advocaat: 'Poging om Omar L. uit gevangenis te bevrijden kansloos'

De bevrijdingspoging van de tot levenslang veroordeelde Omar L. uit de gevangenis in Zutphen in januari dit jaar, had geen kans van slagen. Dat zegt een van de advocaten van de verdachten. Het OM ziet dat anders: "dit zijn geen kleine jongens".

Op 19 januari probeerden vier Fransen L. te bevrijden. Volgens justitie hebben ze geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis. Dat mislukte omdat de accu van de slijptol leeg raakte.

Op een inleidende zitting in de strafzaak tegen het viertal zegt het OM dat de verdachten, tussen 21 en 29 jaar oud, bepaald geen "naïevelingen" zijn, schrijft Omroep Gelderland. "Het zijn mannen die zich willens en wetens hebben ingelaten met de internationale georganiseerde criminaliteit en die uit Frankrijk zijn overgekomen om de klus te klaren."

'Speelgoedding'

Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat L., toen het niet lukte het hekwerk kapot te krijgen, een vergeefse poging deed om over het hek te klimmen. Kort na de actie werd het viertal opgepakt. De verdachten lieten een in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter.

Volgens een advocaat van de verdachten moet de bevrijdingspoging niet al te serieus genomen worden. De slijptol zou een "speelgoedding" zijn geweest. De advocaat wil daarom ook dat een deskundige naar het gereedschap kijkt. "Als het inderdaad niet krachtig genoeg blijkt te zijn, dan zou het mogelijk kunnen gaan om een niet strafbare poging."

L. is vorig jaar veroordeeld voor verscheidene moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu. Direct na zijn mislukte ontsnappingspoging werd hij overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

De zaak gaat morgen verder. Dan moet duidelijk worden of het viertal langer vast blijft zitten.