Voedsel in VS vernietigd, maar vraag voedselbanken explodeert

"We doen ons best om ruimte te vinden voor alle varkens. Maar op een gegeven moment. als we de varkens niet meer op de markt kunnen brengen, moeten we iets bedenken. We hebben gewoonweg niet genoeg plek om alle dieren te huisvesten. We overwegen nu om ze te ruimen", aldus varkensboer Mike Patterson. Hij raakt zijn vee niet meer kwijt, nu veel fabrieken hun deuren hebben gesloten.

Ook slager Troy Wietzema voelt de impact. "Het heeft niet alleen gevolgen voor de plaatselijke boeren. De hele keten heeft ermee te maken. De bedrijven die het voedsel leveren hebben er last van, wij hebben er last van. Iedereen voelt het".

In de tuinbouw ploegen de boeren hun gewassen de grond in. Voor slaboer Jack Vessey is het emotioneel zwaar om zijn gewassen niet te kunnen oogsten en het land niet te kunnen voeden. "Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit emotioneel oogpunt. Voor iedereen die op deze boerderij werkt geldt: hun bloed, zweet en tranen zitten in deze gewassen."

Serieuze voedseltekorten

Volgens correspondent Arjen van der Horst leidt dit alles tot extreme contrasten in het land. Want terwijl de boeren hun oogsten vernietigen, is er juist ook een enorme vraag naar voedsel.

"Het is een beeld dat we nu in heel Amerika zien. Lange rijen voor voedselbanken die grote tekorten hebben aan voedsel. Terwijl de vraag daar enorm toeneemt, nu tientallen miljoenen Amerikanen hun baan hebben verloren".

Mike Rounds, de senator van de staat South Dakota, luidt de noodklok. "De hele voedselketen is in een crisis beland. Het zal een kwestie van dagen zijn voordat we tekorten gaan zien aan vlees. Het zal niet lang duren voordat we te maken krijgen met serieuze voedseltekorten."

Vleesproductie bij decreet

President Trump, zelf een groot liefhebber van biefstuk met ketchup, heeft inmiddels een decreet ondertekend om de vleesproductie op gang te houden en tekorten tegen te gaan. Het document dwingt vleesverwerkende bedrijven om open te blijven. Ook krijgen ze steun van de federale overheid om hun werknemers beter te beschermen tegen het coronavirus.