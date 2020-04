Op vakantie in zuidelijke provincies? 'Versoepeling is vooral voor rustzoekers'

Boek geen meivakantie. Dat was het advies van premier Rutte eind maart. Maar hoe zit het met het pinksterweekend en de zomervakantie? De premier wil nog niet verder kijken dan 20 mei en zegt dat mensen zelf moeten bepalen of ze al plannen maken voor de zomer. Intussen worden de regels voor vakantiegangers in Zeeland en Noord-Brabant morgen versoepeld.

Roompot merkt dat mensen de afgelopen weken wel zoeken naar een vakantie, maar nog niet boeken. "We zien pas sinds een paar dagen een lichte stijging in het aantal boekingen voor juni en het lange pinksterweekend", vertelt een woordvoerder van de keten van vakantieparken.

Het is niet tegen de regels van het kabinet om een huisje of camping in Nederland te bezoeken. De enige landelijke regel is dat de gezamenlijke sanitaire voorzieningen op campings gesloten zijn. Mensen moeten dus een eigen douche en wc tot hun beschikking hebben. Aanvullende regels voor het toerisme worden per veiligheidsregio bepaald.

Zo mochten mensen in de drie noordelijke provincies afgelopen maand gewoon naar hun stacaravan, maar in Zeeland en Noord-Brabant werd besloten om alle overnachtingen voor recreanten te verbieden. Er werd gevreesd dat de ziekenhuizen in de regio de drukte niet aan zouden kunnen.

Regels versoepeld

Morgen worden de regels in Zeeland dus versoepeld. Omdat het aantal coronapatiënten afneemt mogen eigenaren weer naar hun tweede woning en mogen recreatieondernemers tot 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren. Ook in Noord-Brabant zijn gezinnen weer welkom op campings en vakantieparken.

Robert-Jan Provoost van vakantiepark Hof van Zeeland is dolblij dat ze weer toeristen mogen toelaten. "Sinds het park eind maart dicht moest kwam er geen enkele boeking meer binnen", vertelt hij. "Inmiddels hebben we er al twaalf boekingen bij. Mensen willen er weer op uit en gelukkig maar. We zitten met smart op de toeristen te wachten."

'Crisistijd, geen vakantietijd'

Het blijft crisistijd, benadrukt burgemeester Lonink van Terneuzen, voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland. "De versoepeling is vooral bedoeld voor 'rustzoekers'. Mensen die even op een andere plek willen uitrusten, ontspannen of 'thuis' willen werken. Ook voor deze bezoekers geldt het landelijke advies: blijf zoveel mogelijk bij je verblijfadres en zoek de drukte niet op."

Premier Rutte benadrukte gisteravond opnieuw dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. "Het wordt weer drukker op straat en dat is niet zonder risico's." Over het gebruik van hotels en bijbehorende restaurants was hij duidelijk: "Als je naar een hotel moet omdat het echt onvermijdelijk is dan kan dat. Maar als je daar een kamer boekt om er te kunnen eten dan is dat een beetje asociaal."

Het is de vraag of de toeristen in Zeeland straks ook echt in hun vakantiehuis zullen blijven of dat ze naar het strand zullen gaan of een eind gaan fietsen. "Dagrecreatie is toegestaan, zolang ze zich aan de richtlijnen van het RIVM houden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Gezinsleden mogen met elkaar de straat op zolang ze anderhalve meter afstand houden tot anderen." De Veiligheidsregio Zeeland zal elke week evalueren hoe het gaat en beslissen of er meer toeristen mogen komen.

Wisselende boodschap

"Die boodschap laat aan duidelijkheid te wensen over", zegt hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Paul van Lange. "Vooral bij het versoepelen van de maatregelen moet de boodschap zo helder en eenduidig mogelijk zijn. Een per regio verschillende aanpak helpt dan niet."

Mensen zullen hun eigen afwegingen gaan maken, zegt ook Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Nu ze van de eerste schrik zijn bekomen kijken ze opnieuw naar de investeringen die ze moeten doen om corona buiten de deur te houden", legt hij uit.

"In het begin was de schrik groot en was iedereen gemotiveerd om als één front thuis te blijven. Maar in deze fase kijken mensen individueel naar de balans tussen investering en risico. En dat kan dus betekenen dat het ene gezin besluit thuis te blijven deze zomer en het andere gezin naar een vakantiehuisje aan het stand gaat."