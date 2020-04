Fysiotherapeuten kunnen werk weer deels oppakken

Fysiotherapeuten kunnen weer meer patiënten gaan behandelen, mits ze zich houden aan de hygiënemaatregelen en andere voorwaarden. Dat is het advies van verschillende beroepsorganisaties waarbij fysiotherapeuten zijn aangesloten. Het advies is uitgebracht met instemming van het RIVM.

Veel praktijken sloten door de coronacrisis gedeeltelijk en deden alleen hoogstnoodzakelijke behandelingen of behandelingen op afstand, bijvoorbeeld door beeldbellen.

Volgens de organisaties willen patiënten graag weer naar hun fysiotherapeut. Daarbij halen ze onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland aan, waarin 56 procent van de patiënten aangeeft matige tot ernstige gevolgen te ondervinden van de beperkte mogelijkheid om hun therapeut te bezoeken.

Voorrang bij ernstige klachten

Het advies is om voorrang te geven aan de uitgestelde zorg. Patiënten bij wie de behandeling is uitgesteld, kunnen op basis van hun hulpvraag en de noodzakelijkheid van hun therapie weer behandeld worden.

Op dit moment kunnen de ongeveer 27.000 fysiotherapeuten in Nederland volgens de organisaties nog niet alle patiënten behandelen die ze voor de coronacrisis behandelden. Mensen met ernstige klachten krijgen voorrang en minder noodzakelijke therapie blijft op afstand gebeuren. De zorgverlener bepaalt zelf de volgorde van behandelingen.

Verder wordt er een advies verstrekt over de inrichting van de ruim 7000 praktijken en de hygiënemaatregelen. Details daarover volgen nog, meldt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) op zijn site. De KNGF maakte de afspraken samen met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Paramedisch Platform Nederland (PPN).

Schaarse beschermingsmiddelen

"Met dit advies in de hand kunnen we een grote groep patiënten weer gaan behandelen die we de laatste maanden noodgedwongen hebben moeten laten wachten", zegt KNGF-voorzitter Van Woerkom. Hij zegt wel bezorgd te zijn over de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes.