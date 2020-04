Poolse oud-leiders, onder wie Lech Walesa, roepen op tot boycot verkiezingen

Een groep voormalige premiers en presidenten van Polen roept de bevolking op de presidentsverkiezingen te boycotten. Het plan is om die op 10 mei volledig per brief te laten verlopen in verband met de coronacrisis. De oud-leiders spreken van ongrondwettelijke "pseudoverkiezingen" en eisen uitstel.

De sociaaldemocratische oud-premier Leszek Miller plaatste op Twitter een brief die is ondertekend door negen voormalige leiders, onder wie de oud-presidenten Kwasniewski, Komorowski en zes premiers. Ook voormalig president, vakbondsleider en Nobelprijswinnaar Lech Walesa heeft de brief ondertekend.

De Poolse oppositie wil dat de verkiezingen worden uitgesteld in verband met de maatregelen tegen het coronavirus, die een reguliere stembusgang in de weg staan. De regerende conservatief-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), waarvan zittend president Duda aan kop gaat in de peilingen, wil de kieswet aanpassen om een poststemming mogelijk te maken.

Slechts dagen de tijd

De oppositie voert aan dat er pas op 6 mei over die wetswijziging kan worden gestemd, een paar dagen voor de verkiezingen. Los van de bezwaren die de oppositie heeft tegen de snelle ingrijpende verandering, zijn er veel zorgen over de hoge snelheid waarmee de poststemming met meer dan 30 miljoen kiezers moet worden opgetuigd.

Volgens de oud-leiders moet het kiesgeheim bij een stembusgang gegarandeerd zijn en mag er geen twijfel zijn over de legitimiteit van de uitslag. "De stemming per post die er door de PiS-partij wordt doorgeduwd, kan niet garanderen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan", schrijven ze.

Ze pleiten voor het uitroepen van de noodtoestand, waardoor de grondwet uitstel van de verkiezingen toestaat. Eerder deed Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van Polen, een vergelijkbare oproep. De politicus van de conservatief-liberale partij Burgerplatform zei dat de PiS zou terugkrabbelen als genoeg mensen de stemming zouden boycotten.