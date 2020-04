Renovatie Ridderzaal geschrapt vanwege vertraging Binnenhofverbouwing

Op dit moment is een team van zes architectenbureaus en vijf technisch adviseurs onder leiding van architect Pi de Bruijn bezig met het voorontwerp, schrijft Knops. De Bruijn had ook de leiding bij de vorige verbouwing begin jaren 90. Het idee is dat het voorontwerp klaar is voor de zomer.

Een jaar later, in het zomerreces van 2021, staat de verhuizing gepland van alle Binnenhofgebruikers naar andere gebouwen in Den Haag. De verwachting is dat ze 5,5 jaar later weer terug kunnen verhuizen. De totale kosten van het project worden geraamd op bijna een half miljard euro.