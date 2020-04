Vijf gewonden na windhoos in Tinte: 'Mijn halve kas ligt aan gruzelementen'

Volgens een paar plukkers kwam er veel glas naar beneden. "Wij stonden achteraan een pad te oogsten", zegt een van hen. "En plots hoorden we een enorm lawaai, alsof het hagelde. Maar het was heel snel voorbij."

Groot stuk glas

Een andere plukker vertelt dat ze naar een centrale plek in de kas werd geroepen. "Waar wij stonden was niks naar beneden gekomen maar verderop zit er bijna geen glas meer in. Even verderop kwam zelfs nog een stuk glas naar beneden dat groter was dan mijn hand."

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de slachtoffers zijn geholpen door hulpdiensten. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Meerdere bedrijven in de omgeving zijn getroffen. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.