Opnieuw vragen miljoenen Amerikanen een uitkering aan

In de Verenigde Staten hebben opnieuw miljoenen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. In de afgelopen week klopten nog eens 3,8 miljoen Amerikanen aan bij het WW-loket. Dat betekent dat er in zes weken tijd ruim 30 miljoen aanvragen voor een uitkering zijn gedaan, wat neerkomt op 20 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking.

De werkloosheid in het land is waarschijnlijk nog veel hoger. Miljoenen aanvragen zijn nog niet in de cijfers meegeteld, omdat lokale overheden overweldigd zijn door het gigantische aantal mensen dat om steun vraagt. De staat Florida heeft bijvoorbeeld nog niet de helft van de 1,9 miljoen uitkeringsaanvragen daar verwerkt.

Onder meer zzp'ers en mensen met een nulurencontract zijn niet meegeteld, omdat die in de VS geen recht hebben op een uitkering.

Afvlakking

Sinds het begin van de coronacrisis heeft een ongekend aantal Amerikanen een uitkering aangevraagd. Eind maart werd een piek bereikt, met 6,9 miljoen mensen in een week tijd. Daarna bleef het aantal hard groeien, maar vlakte de stijging wel af. Vorige week werden 4,4 miljoen aanvragen gemeld, ten opzichte van 5,2 miljoen in de week ervoor.

Volgende week maakt het Amerikaanse ministerie van Arbeid de officiële werkloosheidscijfers bekend, die worden gebaseerd op een enquête onder 60.000 huishoudens. Dat cijfer is naar verwachting veel lager dan het percentage van vandaag, onder meer doordat veel mensen hun baanverlies niet melden. Er wordt een werkloosheidspercentage van minimaal 14 procent verwacht.

14 procent zou al het hoogste percentage zijn sinds de Amerikaanse centrale overheid de werkloosheid becijfert. Tijdens de Grote Depressie van de jaren 30 bereikte de VS de grootste werkloosheid ooit. Dat gebeurde in 1933, toen naar schatting 24,9 procent van de Amerikanen werkloos was.

Consumentenuitgaven

Het ministerie van Handel maakte verder bekend dat de consumentenbestedingen in de VS met 7,5 procent zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat is de grootste daling die ooit is gemeten in de Amerikaanse consumentenuitgaven, die de afgelopen jaren de belangrijkste drijvende kracht waren achter de economische groei in het land.