Man uit Zwolle staat terecht voor bedreiging prinses Amalia en een vriend

Een man uit Zwolle moet terechtstaan voor het bedreigen van prinses Amalia (16) en een schoolvriend. In januari stuurde Wouter G. via Instagram berichten en beelden waarin hij onder meer dreigde de prinses te verkrachten. De vriend van de prinses, Brent, bedreigde hij met de dood.

De man van 31 zit sinds januari vast. Vandaag was in Zwolle een pro formazitting, waarop is besloten dat de man nader moet worden onderzocht. Dat gebeurt bij het Pieter Baan Centrum. De officier van justitie had daarop aangedrongen.

Paranoïde schizofrenie

Al eerder is vastgesteld dat de man onder meer paranoïde schizofrenie heeft. Zijn advocaat wil daarom dat hij geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard.

De volgende zitting is vastgesteld op 23 juli. Ook dat is volgens de rechtbank een pro formazitting, aangezien de kans dat er dan een PBC-rapport ligt volgens de rechtbank "nihil" is.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis is de wachttijd bij het PBC extra lang. Een onderzoek duurt bovendien ook bijna twee maanden, waardoor de zaak inhoudelijk nog lang niet behandeld kan worden.

De verdachte was via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting in Zwolle bij de rechtszaak aanwezig. Hij liet weten dat een extra onderzoek wat hem betreft niet nodig was.

Verder zei hij dat hij de gewraakte berichten weliswaar had geschreven. maar dat hij ze de volgende dag direct had gewist. Hij had zich naar eigen zeggen niet gerealiseerd dat hij ze daadwerkelijk gepost had.