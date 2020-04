Opnieuw dode ooievaar in Overijssel, mogelijk met opzet gedood

In De Lutte in Overijssel is een dode ooievaar gevonden. Vorig jaar werd op bijna dezelfde plek een ooievaar doodgeschoten vanuit een auto.

De Vogelwerkgroep Losser vermoedt dat de ooievaar die gisteren gevonden werd ook doodgeschoten is. "De verwondingen zijn precies hetzelfde als bij de ooievaar vorig jaar. Het gebeurde ook op vrijwel dezelfde plek", zegt een lid van de werkgroep tegen RTV Oost.

"Hij is sowieso niet een natuurlijke dood gestorven", zegt het werkgroeplid over het bloed op de borst van het dier. "Het is een heel smalle wond, die heel diep is. Als een ooievaarsbek de wond had veroorzaakt, moet de wond breder zijn, en minder diep. Hij bloedt ook uit zijn bek, net zoals de ooievaar die was neergeschoten."

In De Lutte werd vorige week ook een andere dode ooievaar gevonden. Het is onduidelijk wat de doodsoorzaak was.