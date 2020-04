Volg hier de briefing in de Tweede Kamer over testen en beschermingsmiddelen

De Tweede Kamer wordt in een briefing bijgepraat over over het testen op het coronavirus en over persoonlijke beschermingsmiddelen. Over het testen spreken speciaal coronagezant Feike Sijbesma en Jan Woldman, adjunct-directeur publieke gezondheid van de GGD Amsterdam-Amstelland. Over beschermingsmiddelen spreken Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, en Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De briefing is vanaf 10.00 uur te volgen via de volgende kanalen.