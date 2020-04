100 lijken in twee vrachtwagens voor deur uitvaartcentrum New York

Bij een uitvaartcentrum in New York zijn in twee vrachtwagens honderd lijken gevonden, melden Amerikaanse media.

De trucks zouden niet gekoeld zijn geweest en buren klaagden over ondraaglijke stankoverlast. De directeur van het uitvaartcentrum in Brooklyn zei dat ze geen plaats meer hadden om de doden te bewaren. De politie onderzoekt de zaak.

Een medewerker van het uitvaartcentrum zei tegen de New York Times dat het koelsysteem in het centrum stuk was en dat ze daarom de lichamen in de trucks moesten bewaren.

Of de mensen in de truck zijn overleden aan corona, is niet bekend. De staat New York is het zwaarst getroffen door het virus en uitvaartcentra worden overweldigd door de grote aantallen doden.