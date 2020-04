Wekdienst 30/4: corona-briefing in Tweede Kamer • Veel kwartaalcijfers van bedrijven

Ander nieuws uit de nacht:

Goede cijfers Microsoft dankzij thuiswerkers: het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een winst van bijna 11 miljard dollar, oftewel 22 procent meer dan een jaar eerder.

'Meerderheid zou veilige corona-app installeren': volgens een peiling van de Erasmus Universiteit tonen vooral jongeren en jongvolwassenen zich bereid om een contactapp op hun telefoon te zetten.

Minder asielaanvragen door corona: in maart 2019 meldden bijna twee keer zoveel mensen zich in Nederland voor een asielaanvraag.

En dan nog even dit:

Ook in drukke winkelstraten moet er voldoende afstand worden gehouden in deze coronatijd. In Zutphen probeert men dat op een positieve manier te bewerkstelligen. Want daarmee bereik je meer, zo is de gedachte: