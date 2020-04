'Canadese legerhelikopter stort neer bij Griekse kust'

Ten westen van Griekenland is een Canadese militaire helikopter vermist geraakt. Volgens de Griekse staatstelevisie is het toestel neergestort en zijn vermoedelijk alle zes inzittenden omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd.

Het Canadese ministerie van Defensie zegt op Twitter dat de CH-148 Cyclone-helikopter in het kader van een NAVO-oefening was opgestegen van een fregat. Door onbekende oorzaak verdween het toestel van de radar.

Bij een zoekactie bij het eiland Kefalonia werd het wrak volgens Griekse media gevonden. Ook het lichaam van één inzittende zou zijn aangetroffen.